ترامب: يجب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية فورًا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إعادة فتح الحكومة الفيدرالية في أسرع وقت ممكن، داعيًا النواب الجمهوريين في الكونجرس إلى البدء فورًا بتمرير الميزانية.

وقال ترامب، خلال حفل فطور في البيت الأبيض، إن استمرار الإغلاق الحكومي يترك آثارًا سلبية واضحة على قطاع الطيران وسوق الأسهم، مشيرًا إلى أن تعطيل عمل المؤسسات الفدرالية "لم يعد مقبولًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".

مطالبة بإنهاء قاعدة التعطيل في الكونجرس

ودعا الرئيس الأمريكي النواب الجمهوريين إلى إنهاء قاعدة التعطيل (Filibuster) في مجلس الشيوخ، معتبرًا أنها تعوق تمرير القوانين المهمة وتزيد من حالة الشلل السياسي في واشنطن.

وأكد أن بلاده بحاجة إلى قرارات حاسمة وسريعة" لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، محذرًا من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي واسع.

تحميل الديمقراطيين مسئولية الأزمة

واتهم ترامب الحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن استمرار الإغلاق الحكومي، قائلًا إن الديمقراطيين "غير مهتمين إطلاقًا بإعادة فتح الحكومة"، مضيفًا أن مواقفهم تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

ووصف ترامب هذا الإغلاق بأنه الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "كان يمكن تجنبه لولا الحسابات السياسية الضيقة".

انعكاسات انتخابية وانتقادات للتصويت بالبريد

وربط الرئيس الأمريكي بين الإغلاق الحكومي ونتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، معتبرًا أن الأزمة أثّرت على المزاج العام للناخبين.

وجدد ترامب رفضه نظام التصويت المبكر عبر البريد، واصفًا إياه بأنه "باب مفتوح للتزوير والفساد"، مؤكّدًا أن إدارته المقبلة ستعمل على إنهاء هذا النظام بشكل كامل حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.

