الدقهلية تجهز 10 لجان عامة و657 مقرًا لاستقبال 4 ملايين ناخب في انتخابات مجلس النواب 2025

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اجتماع موسّع بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، لتيسير مشاركة المواطنين وإتمام الانتخابات في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية لمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، واللواء علي خضر مساعد مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب محسن طه مدير عام المجالس واللجان، والعميد علاء شعبان مدير الشئون المالية ومسئول الانتخابات بمديرية الأمن، والدكتور خالد عبد الوهاب مسئول الانتخابات بالمحافظة، وممثلين المرور والحماية المدنية، ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

الدقهلية تضم 4 ملايين ناخب موزعين على 10 لجان عامة

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية تضم 4 ملايين ناخب موزعين على 10 لجان عامة و657 مقرًا انتخابيًا و795 لجنة فرعية موزعين علي عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية وحدات طب أسرة ودور ضيافة ووحدات محلية.

ووجه " مرزوق " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة والزراعة والصحة بالمرور ميدانيًا وشخصيًا على المقار للتأكد من الإنارة، التهوية، المخارج، سُبل الإتاحة، واستيفاء وسائل السلامة، مع تصحيح أي ملاحظات على الفور، وتوفير أماكن لإقامة قوات التأمين وحفظ الصناديق حتي الفرز ، ونقاط استعلام أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة الاسم والرقم باللجنة، ووضع لافتات إرشادية واضحة.

تجهيز مظلات ومقاعد انتظار ومسارات ميسّرة لكبار السن وذوي الهمم

كما وجه " المحافظ " بتجهيز مظلات ومقاعد انتظار ومسارات ميسّرة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة ونقاط إرشاد أمام اللجان لمساعدة المواطنين على الوصول للجنة الفرعية بسهولة.

وشدد " مرزوق " على تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، ووضع صناديق قمامة أمام المقرات، مع إزالة الإشغالات وتمهيد الطرق لضمان وصول أعضاء اللجان والناخبين الي مقر اللجان بكل سهولة.

وكلف " المحافظ " رؤساء شركات المرافق بعدم قطع الكهرباء ومياه شرب وخدمات الإنترنت عن اللجان، وتجهيز خطة احتياطية لضمان عدم تعطل العملية الانتخابية،من خلال تأمين مصادر طاقة بديلة (مولدات/مغذيات بديلة) وخطة تدخل سريع لشركة الكهرباء، وفحص الكابلات ولوحات التغذية قبل بدء التصويت وأثناءه، بالإضافة الي الدفع بسيارات مياه شرب نظيفة وخدمات إنترنت متحركة في حالة الاحتياج إليها.

وكلف " مرزوق " وكيل وزارة الصحة ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طوارئ، بالإضافة الي تواجد فرق طبية أمام اللجان، كما كلف مدير عام الإسعاف ومدير الحماية المدنية بتفعيل خطة انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من اللجان، وإعلان أرقام قادة النوبات لتدخل فوري.

كما كلف " المحافظ " وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة جاهزية المدارس، وإنارة ودورات المياه وخزاناتها، وسلامة التوصيلات الكهربائية، ونظافة الفصول والساحات، وتواجد مسؤول أمن ومدير المدرسة أثناء التصويت، نقاط استعلام أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة الاسم والرقم باللجنة، ووضع لافتات إرشادية واضحة.

وأكد اللواء " طارق مرزوق "على أن الدولة حريصة على تيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن مشاركة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.

وتهيب المحافظة بالمواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي مواقف أو احتياجات تتعلق بالعملية الانتخابية عبر أرقام غرفة العمليات المركزية:

0502316644 / 0502314880 / 0502327792

من اي تليفون محمول أو أرضي ورقم 114 من التليفون الأرضي.

