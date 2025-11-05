مجلس المحامين يدعو لجمعية عمومية لزيادة المعاش وانتخابات الفرعيات

18 حجم الخط

كشف مصدر من داخل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة والنقباء الفرعيين، قرروا خلال الاجتماع المنعقد اليوم الدعوة للجمعية العمومية لاعتماد الميزانيات وزيادة المعاشات يوم 6 ديسمبر المقبل.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كما أشار المصدر إلى أنه تقرر أيضًا موعد انتخابات النقابات الفرعية علي مرحلتين، الأولى ١٧ يناير المقبل، والمرحلة الثانية ٣١ يناير المقبل، على أن يُفتح باب تلقي أوراق الترشيح للمرحلة الأولى 22 نوفمبر الجاري، والمرحلة الثانية ٢٩ نوفمبر الجاري.

ويذكر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، دعا أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للاجتماع اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

مناقشة فتح باب الترشح للنقابات الفرعية

وشهد الاجتماع الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتجديد الدماء في المجالس المنتخبة.

وأكدت مصادر داخل النقابة أن نقيب المحامين يولي أهمية خاصة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتهيئة مناخ شفاف وتنافسي، يعكس روح الزمالة والمهنية التي تميز مجتمع المحامين.

بحث زيادة المعاشات ودعوة الجمعية العمومية

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات، في ضوء ما تشهده البلاد من متغيرات اقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة النقابة الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمحامين وأسرهم، وتقديم مزيد من الدعم للفئات المستحقة، خصوصًا كبار السن وأسر المتوفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.