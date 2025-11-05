بارك جونج هون يكشف تفاصيل الحالة الصحية لآهن سونج كي

18 حجم الخط

تتصاعد المخاوف بشأن صحة الممثل المخضرم والمحبوب آهن سونج كي، الذي يواجه انتكاسة في معركته ضد مرض سرطان الدم، حيث تشير التقارير إلى تدهور حالته الصحية.

في تقرير صادر عن "News1" بتاريخ اليوم 5 نوفمبر، شارك الممثل بارك جونج هون، الصديق المقرب والزميل القديم لآهن سونج كي، تحديث مؤثر خلال مؤتمر صحفي خاص بمجموعته المقالية الجديدة بعنوان "لا تندم".

عند سؤاله عما إذا كان آهن قد رأى كتابه، رد بارك جونج هون بحزن واضح: "أعتقد أن الأمر لم يعد سر، إن الحالة الصحية لآهن سونج كي سيئة للغاية"، وتابع: "لم أره منذ أكثر من عام. إنه ليس في حالة تمكننا من التحدث أو إرسال الرسائل النصية، لذلك كنت أطمئن عليه من خلال عائلته".

وبينما كان يكافح مشاعره، أضاف بارك: "قد أبدو هادئا، لكن هذا الأمر مؤلم للغاية في الأعماق، هو شخص عملت معه في أربعة أفلام على مدى 40 عام، هو معلمي وزميلي وصديقي، وحتى بمثابة أب لي. من المفجع أنه ليس في حالة تسمح له بالاستمتاع بتجربة كتابي فعليا".

كما عبر بارك جونج هون عن محبته وتقديره لزميله القديم، وقال: "هو حقا لا يمكن تعويضه بالنسبة لي، وإذا كنت أنا بالون، فإن آهن سونج كي هو الحجر المربوط في خيطي الذي يبقيني راسخا. بدونه، ربما كنت سأنفجر منذ زمن بعيد".

وشارك بارك: "قلت له ذات مرة: 'حياتي كانت أفضل بسببك'. فابتسم لي بابتسامة خافتة وهشة. كدت أن أنفجر بالبكاء لكني تمالكت نفسي".

الممثل آهن سونج كي

كان آهن سونج كي قد شخص بمرض سرطان الدم لأول مرة في عام 2019، وأعلن عن تماثله للشفاء في العام التالي، ولكن، انتكس المرض مجددا، وقد واصل الممثل تلقي العلاج منذ ذلك الحين. بدأت متاعبه الصحية تتضح للجمهور في عام 2022، عندما ظهر بمظهر هزيل وملحوظ في مناسبة عامة.

