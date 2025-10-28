مصادرة فورية، محافظة القاهرة توضح تفاصيل قرار منع إسكوتر الأطفال الكهربائي

الاسكوتر الكهربائي، أكدت محافظة القاهرة أن قرارها بمنع سير اسكوتر الأطفال الكهربائى في الشوارع، ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال، معنى به الشكل المرفق فقط، ولا يشمل قرار المنع أى شكل آخر.

الاسكوتر الكهربائي الممنوع من السير في نطاق محافظة القاهرة

كان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بمنع سير اسكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوكتوك فى الشوارع الرئيسية.

أكد محافظ القاهرة أنه يتم العمل حاليًا بالقاهرة وفق رؤية تستهدف إعادة رونق العاصمة واستعادة مكانتها كمدينة للسياحة، والفن، والتاريخ والثقافة حيث يتم إعادة تخطيط المدينة، والتعامل مع المواقف العشوائية داخل المحافظة لتكون أكثر تنظيمًا بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق ، مشيرا إلى انه تم نقل أكثر من ألفي ميكروباص من ميدان رمسيس، وإنشاء موقف جديد يستوعب تلك المركبات بشكل حضاري ومنظم، مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل تطوير الأنفاق وصيانتها ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية الطرق، وتشمل نفق شبرا الذي سيتم افتتاحه قريبا، ونفق أبو حشيش، والثورة، والعروبة، فضلًا عن أعمال صيانة فواصل كوبري السادس من أكتوبر وتنفيذ طلعة إضافية لتخفيف التكدسات بميدان رمسيس، إلى جانب تطوير كوبرى أحمد سعيد وكوبرى الأزهر لرفع كفاءتهما وتيسير حركة المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة، وتحويلها إلى النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حملات مكثفة على مخالفات البناء بحي المقطم حتى اصبح حي المقطم من أقل الأحياء في حجم المخالفات.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة انهاء المشروعات لخدمة المواطنين.

مخاطر استخدام الاسكوتر الكهربائي

وتزايدت في الفترة الأخيرة حوادث سقوط الأطفال أثناء استخدام الاسكوتر الكهربائي نتيجة السرعة الزائدة أو فقدان السيطرة عليه، خاصة في الشوارع غير الممهدة أو وسط حركة المرور، وهو ما أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس والعمود الفقري، كما يمثل هذا النوع من الألعاب خطرًا على المارة والسائقين نظرًا لعدم وجود نظام فرامل متطور أو وسائل أمان تحمي المستخدم.



وتحذر تقارير طبية من أن الأطفال دون سن الثانية عشرة لا يمتلكون القدرة على تقدير المخاطر أو التعامل مع مواقف الطوارئ أثناء القيادة، ما يجعل استخدام الاسكوتر الكهربائي في الشوارع العامة خطرًا على حياتهم، ويستدعي تشديد الرقابة ومنع تداوله خارج الأماكن المخصصة للألعاب والترفيه.

