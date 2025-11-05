زيارة ودية بين القنصلين الفلسطيني والليبي في الإسكندرية لتعزيز التعاون المشترك

18 حجم الخط

قام القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، بزيارة مجاملة لقنصل عام دولة ليبيا الشقيقة ياسمينة المسماري، بمقر القنصلية الليبية العامة بالإسكندرية.

واكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وبحثا توطيد سبل التعاون المشترك، وتقدم القنصل العام الفلسطيني بالشكر لنظيرته الليبية على موقف دولة ليبيا الشقيقة للقضية الفلسطينية.

وأطلع شقورة نظيرته الليبية على آخر مستجدات الوضع في فلسطين، في غزة والضفة الغربية والقدس التي يقوم بها جيش الاحتلال جراء حرب الابادة في قطاع غزة، وعنف واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وقرصنه أموال المقاصة، وناقش الطرفان مبادرة السلام والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشاد الطرفان بدور الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية في استضافة وإنجاح مؤتمر شرم الشيخ والإعلان عن وقف الأبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وثمن شقورة موقف دولة ليبيا الشقيقة بالانضمام إلى قضية الأبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وتقدم بالشكر إلى الحكومة الليبية على معاملة المواطن الفلسطيني أسوه بشقيقة الليبي فيما يخص التعليم والصحة والعمل.

