2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الأربعاء  النشرة السنـوية  حول " التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام  2024 " وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل (السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا -  بوروندى - إريتريا- جنوب السودان).


ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

-  بلغ إجمالي قيمـة الصادرات لدول حوض  النيـل 1.58 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.73 مليار  دولار عام  2023 بنسبـة انخفاض قدره  8.8٪.

-  بلغ إجمالي قيمة الواردات من دول حوض  النيل 1.283 مليار دولار عــام 2024 مقابــل  1.285 مليــار دولار  عام 2023  بنسبة انخفاض قدره 0.2 ٪.  

-  جـاءت السـودان فـي المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه  884.1 مليون دولار عـــام 2024 مقابـــل  989.0 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 10.6٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، شعير ناشط ونشا حبوب، سكر ومصنوعات سكرية. 

- جاءت في المرتبــة الثانيـة كينيا بما قيمته 313.9  مليون دولار عام 2024 مقابـل  327.3 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 4.1 ٪، وكان أهـم الأصنــاف التى تم تصديرها إلى كينيا  ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها. 

- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 661.9  مليـون دولار عــام 2024 مقابــل 532.2 مليـون دولارعام 2023 بنسبة زيـادة قدرها  24.4٪ وكانت الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 293.0  مليون دولار  عام 2024 مقابل 388.2 مليون  دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 24.5 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، حبوب وثمار زيتية ونباتات طبية وعلف. 

- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه  632.3 مليون دولارعام 2024 مقابل  700.3 مليون دولار عام 2023  بنسبه انخفاض قدره 9.7 %.

- جــاءت مجموعــة المنتجــات المعدنية فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 661.5 مليون دولار عـام 2024 مقابــل 531.9 مليون دولار  عـام 2023 بنسبـة زيادة قـدرها 24.4 ٪.

