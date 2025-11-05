رقم غير مسبوق، 97 % زيادة في عدد المتقدمين للحج السياحي

18 حجم الخط

أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المتقدمين لـ قرعة الحج السياحي الموسم الحالي بلغ 114604 مواطنين بزيادة قدرها 97% عن الموسم الماضي، منهم 51028 من الذكور بنسبة 45 % و63577 من الإناث بنسبة 55%.

التقديم علي برامج الحج السياحي

وأوضحت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الحج الاقتصادي السياحي شهد تقدم 87241 مواطن بنسبة 76% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 15326 مواطن بنسبة 13% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 9173 مواطن بنسبة 8% من إجمالي المتقدمين، أما عدد المتقدمين للحج الخمس نجوم-أبراج كدانة فبلغ 2864 مواطن بنسبة 3% من إجمالي المتقدمين.

وأكدت سامية سامي أن هذا العدد غير المسبوق للمتقدمين لقرعة الحج السياحي يعكس ثقة المواطن في منظومة الحج السياحي ولا سيما في ضوء ما قدمته شركات السياحة من تنفيذ وتنظيم متميز لبرامج الحج السياحي في الموسم الماضي.



مستويات الحج السياحي

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة 1743 شركة سياحة، من بينها 1253 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و221 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و207 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و62 شركة ادرجت طلبات للمستوى خمس نجوم – أبراج كدانة.

