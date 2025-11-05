الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

بدء نظر استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها في قضية الفيديوهات المخلة

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

بدأت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق


وأفاد محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى، وحذف عدد من اتهامات الإحالة.


وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأكد المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري  .

محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق التحريض على الفسق مواقع التواصل الاجتماعي

