الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" منذ طرحه بالسينمات

هيبتا.. المناظرة
"هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، فيتو

حقق فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” إيرادات جيدة منذ طرحه بدور العرض السينمائي المصري شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي إيراداته 34 مليون جنيه. 

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة 

"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

وتدور الأحداث في إطار مناظرة درامية تبسط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص متوازية، تعكس كل منها تحديات وأزمات مختلفة، لتكشف زوايا غير مألوفة.

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة 

وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة منة شلبي فيلم هيبتا كريم فهمي سلمي ابو ضيف هيبتا المناظرة الأخيرة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية