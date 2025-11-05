تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" منذ طرحه بالسينمات

حقق فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” إيرادات جيدة منذ طرحه بدور العرض السينمائي المصري شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي إيراداته 34 مليون جنيه.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

وتدور الأحداث في إطار مناظرة درامية تبسط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص متوازية، تعكس كل منها تحديات وأزمات مختلفة، لتكشف زوايا غير مألوفة.

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

