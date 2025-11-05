الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تعيينه رئيسًا لـ"صرف الإسكندرية"، السيرة الذاتية للمهندس سامي يوسف

المهندس سامى يوسف
المهندس سامى يوسف قنديل

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قرارا بتعيين المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيسًا لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية، وذلك خلفا للواء محمود نافع.

وجاءت أبرز المعلومات عن المهندس سامي يوسف كالتالي: 

- يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال هندسة ومعالجة مياه الصرف الصحي ساهم خلالها في تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها التشغيلية بالإسكندرية.

السيسي لـ نظيره القرغيزي: نتطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

تخرج المهندس سامي يوسف قنديل في كلية الهندسة عام 1991، حاصلًا على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

بدأ مسيرته المهنية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عام 1993، مهندسا في محطة معالجة الشرقية وتدرج في عدد من المناصب القيادية ما بين قطاع المعالجة وقطاع التشغيل والصيانة وصولا الي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمناطق غرب الإسكندرية  حتى تولى رئاسة مجلس الإدارة في ٥ نوفمبر 2025.

-أشرف على تنفيذ التركيبات الكهروميكانيكية لعدد من محطات المعالجة الثانوية بالإسكندرية، من بينها محطات إسكان مبارك والهانوفيل والعجمي.

- شارك في مؤتمر شرق إفريقيا بكينيا عام 2007 لبحث سُبل تطوير أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وقدم ورقة نقاشية حول خطط المعالجة المستقبلية.

- أجرى دراسات فنية متخصصة لاختيار أنسب نقاط إضافة الكلور المسال، وأعد أبحاثًا متقدمة لتطوير محطات المعالجة في أبو قير والقرى السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لاستخدام المياه المعالجة في أعمال التنظيف داخل المحطات بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب. 

- ساهم المهندس سامي قنديل كذلك في وضع وتنفيذ آليات بيع المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة، دعمًا لجهود الدولة في توفير موارد مياه الشرب، إلى جانب تطبيقه برامج الصيانة الوقائية المعتمدة على كتالوجات المصنع لتقليل معدلات تلف المعدات وتحسين الأداء الفني.

- شارك في دورات تدريبية متخصصة بالولايات المتحدة وألمانيا في مجالي التشغيل والصيانة، مما أسهم في نقل الخبرات واختيار الكوادر الفنية المتميزة. 

-عمل مدربًا بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحصلت إحدى المحطات التي تولى إدارتها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة مرتين، إضافةً إلى حصوله على شهادة مفتش محطات معالجة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس سامي يوسف الصرف الصحي بالاسكندرية

مواد متعلقة

السيسي لـ نظيره القرغيزي: نتطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

140 عاما على رحيل "ديورانت" مؤلف "قصة الحضارة".. استغرق 40 سنة لإنجازه.. استند إلى أن للعامل الاقتصادى أكبر أثر فى نشأة الحضارات، مستشهدا ببلاد العرب

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية