رئيس اتحاد الكرة الطائرة جلوس: التتويج التاريخي بالمونديال بداية لحلم لوس أنجلوس

الكرة الطائرة، أكد عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، أن تتويج منتخب مصر بلقب كأس العالم يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، حيث أنها المرة الأولى في التاريخ البارالمبي التي تفوز فيها مصر بكأس العالم، وتعتلي المركز الأول في التصنيف الدولي لأول مرة في التاريخ أيضا.

مضيفا أن مصر لم تحرز اللقب وتتصدر التصنيف العالمي فحسب بل توج ثلاثة من لاعبينا بجوائز الافضل، حيث حصد هشام صلاح الدين قائد منتخبنا لقب أفضل لاعب في البطولة وحصد محمد الحناوى لقب أفضل معد في البطولة، وحصد السيد موسى لقب أفضل إرسال في البطولة.

وأشار رمضان إلى أن هذا اللقب هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من جميع عناصر المنظومة الرياضية، مؤكدا:" ثقتي بقدرة لاعبي منتخبنا على تحقيق اللقب كانت كبيرة، وهم بالفعل كانوا على قدر المسؤولية والثقة أنهم ووعدوا فأوفوا".

وتابع رمضان معربا عن سعادته:"مبروك لمصر، ومبروك لقائدنا العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الملهم والداعم والسند، ومبروك للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أتوجه له بالشكر على دعمه الدائم للفريق، وحرصه على الاطمئنان على كل ما يخص البعثة، وإصراره على التواصل مع الفريق قبل المباراة النهائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لدعمهم معنويا وحثهم على تحقيق اللقب".

وأشاد رمضان بالدور الكبير الذي قام به الدكتور سامح سالم رئيس البعثة، واصفا إياه بـ "دينامو البعثة"، مثنيا على جهده الكبير إداريا وطبيا وما بذله في علاج المصابين خاصة قبل المباراة النهائية".

وتوجه رمضان بالتهنئة والشكر لكل زملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والجمعية العمومية للاتحاد، وكل أسرة اللعبة، وكل من ساند الفريق.

كما توجه بالشكر والتهنئة الممزوج بالفخر للاعبين الابطال والجهاز الفني والإداري على الجهد الاستثنائي والمثابرة والإصرار على تحقيق اللقب ورفع علم مصر عاليا، وإعتلاء منصات التتويج العالمية.

وشدد عماد رمضان على أن هذا الإنجاز مجرد بداية نحو الهدف الأسمى وهو اعتلاء منصة التتويج بدورة الألعاب البارالمبية لوس انجلوس 2028.

