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أوقاف الغربية تعقد 47 ندوة علمية حول منظومة الأخلاق وأثرها في نهضة الأمم (صور)

أوقاف الغربية تعقد47
أوقاف الغربية تعقد47 ندوة علمية بعنوان: "منظومة القيم والأخل

نظمت مديرية أوقاف الغربية اليوم الثلاثاء 47 ندوة علمية ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

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وأُقيمت الندوات عقب صلاة العشاء في 47 مسجدًا بمختلف مراكز محافظة الغربية، حيث تناولت موضوع "منظومة القيم والأخلاق وأثرها في نهضة الأمم"وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر والأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.

وقد شهدت الندوات حضورًا واسعًا من رواد المساجد والمواطنين، حيث أكد العلماء المشاركون على أهمية القيم الأخلاقية في بناء المجتمعات ونهضتها، مستدلين بالنماذج المضيئة في التاريخ الإسلامي التي جسدت أسمى معاني الأخلاق والقيم الإنسانية.

 

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