سؤال فى النواب لوقف نزيف المياه في زراعات القصب والموز والأرز

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة وضع خطة وطنية ملزمة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، خاصة في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز.

تحديات مائية متزايدة

وأكد “خضراوي” أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، ما يتطلب تغييرًا جذريًا في أساليب الزراعة والري، والانتقال من الري بالغمر إلى الوسائل الحديثة التي تحقق كفاءة في استخدام كل نقطة ماء.



تساؤلات برلمانية

وطرح المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات أمام الحكومة حول هذا الملف الحيوي وهى:

1. ما هي خطة الدولة لتقليل استهلاك المياه في زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة جدًا؟

2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع استخدام الري بالتنقيط والري بالرش في الأراضي القديمة والجديدة؟

3. هل هناك آليات رقابية لضمان التزام المزارعين بتطبيق نظم الري الحديثة؟

4. ما دور الجمعيات الزراعية والمحليات في توعية الفلاحين بخطورة إهدار المياه؟

5. وهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لمساعدة المزارعين على تحويل نظم الري التقليدية إلى الحديثة دون أعباء مالية كبيرة؟

كما طرح “خضراوي” 7 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان التزام المزارعين بترشيد استخدام المياه في الري وهى:

1. توسيع برامج التمويل الميسر لتحويل نظم الري القديمة إلى حديثة.

2. إصدار تشريعات حازمة تحدد ضوابط زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

3. تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بوسائل الترشيد وأثرها على الإنتاج.

4. تحديد خريطة زراعية وطنية تراعي الموارد المائية المتاحة في كل محافظة.

5. إقامة نماذج إرشادية في القرى الزراعية لتطبيق نظم الري الحديثة على أرض الواقع.

6. تحفيز المزارعين الملتزمين بنظم الري الموفرة من خلال منح وحوافز تشجيعية.

7. توسيع استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لمتابعة استهلاك المياه في الأراضي الزراعية بدقة مشددًا على أن ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.



استمرار الزراعة التقليدية

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن استمرار الزراعة التقليدية يهدد الأمن المائي والغذائي في آن واحد، وأن التحول إلى نظم الري الحديثة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشيرًا إلى أن التزام الدولة والمزارعين معًا هو الطريق إلى تحقيق معادلة الأمن المائي والغذائي لمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على كل قطرة ماء باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.

