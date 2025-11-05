الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء نظر محاكمة المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت محكمة الطفل بالأميرية نظر جلسة محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتها. 

وكشف التقرير الطبي للطالبة كارما إصابتها باعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

أول تعليق من والد طالبة التجمع 

وقال أحمد والد الطالبة كارما بعد إخلاء سبيل الـ٣ طالبات المتهمات بواقعة الاعتداء على ابنته: إن أولياء أمور الـ ٣ طالبات طالبوا بالتصالح وعدم التعرض، لكنه لن يتصالح معهم، وسيستمر في القضايا والإجراءات القانونية ضد كل من المدرسة وإدارتها والطالبات المتهمات بالواقعة.

بلاغ رسمي يتهم إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير

وقال المحامي الموكل عن الطالبة ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضرا رسميا بنيابة القاهرة الجديدة يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

وعن سبب التعدي قال أحمد مصطفي والد الطالبة: "إنه أثناء توجه الطلاب لركوب الحافلات، حدث خلاف بسيط بين ابنتي وإحدى الفتيات، عندما اقتربت إحدى الطالبات من كرما، وقالت لها بحدة: "امشي يا بنت ما تتلكعيش"، فردت كرما: "أنا بمشي كدة مش بتلكع، الشنطة كبيرة"، متابعا: "محدش كان يتخيل إن دا هتكون شرارة مشاجرة عنيفة".

وتابع: فور وصولي إلى المدرسة، تم نقل ابنتي إلى المستشفى، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، مضيفا: “عمري ما هتنازل عن حق بنتي”.

والدة كارما تكشف تفاصيل جديدة: مش أول مرة

فيما تابعت والدة كارما الضحية بواقعة مدرسة التجمع: “دي مش أول مرة البنت المتهمة الأولى تعمل كدة مع زميلة لها.. عرفت أن السنة اللي فاتت عملت كدة في بنت تانية”.

وقامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

الجريدة الرسمية