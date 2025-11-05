أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير في اليوم الثاني من التشغيل

فتح المتحف المصري الكبير أبوابه للزائرين في اليوم التالي للتشغيل الرسمي، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده المتحف أمس الثلاثاء بقاعات الزيارة لمشاهدة الكنوز الأثرية المعروضة بالقاعات.

كنوز توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

وخطفت كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون أنظار الزائرين خاصة قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون، حيث تعرض القاعتان المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي للمرة الأولى في التاريخ منذ لحظة اكتشافهم في الأقصر عام 1922.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغون: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1450 جنيها.

الطلاب: 730 جنيها.

الأطفال: 730 جنيها.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 730 جنيها.

الطلاب: 370 جنيها.

الأطفال: 370 جنيها.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

للمصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.

الطلاب: 175 جنيهًا.

كبار السن: 175 جنيهًا.

للعرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.

الطلاب: 980 جنيهًا.

كبار السن: 980 جنيهًا.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.

الطلاب: 500 جنيه.

كبار السن: 500 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.