رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: 20 ألف زائر للمتحف في اليوم الأول للتشغيل

أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن اليوم الأول لتشغيل المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه الرسمي شهد حضورا كبيرا وصل إلي 20 ألف زائر.



الإقبال الجماهيري علي المتحف المصري الكبير

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن الزيادات الكبيرة في أعداد الزائرين جاءت نتيجة حملات الترويج التي قامت بها الدولة للمتحف المصري الكبير، فضلا عن الافتتاح الأسطوري التي تم تخطيطه للمتحف والذي شاهده أعداد كبير من الزائرين حول العالم بمختلف الدول.



الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير



وأشار إلي أن الإقبال الجماهيري علي المتحف المصري الكبير جاءت نتيجة القطع الأثرية المعروضة وأبرزها قناع توت عنخ آمون.



وفتحت هيئة المتحف المصري الكبير، أبوابه أمام الزائرين اليوم الثلاثاء للمرة الأولي بعد التشغيل الرسمي لكافة قاعات المتحف وذلك بعد افتتاح المتحف رسميا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء وملوك العالم في حفل مبهر شهده كافة دول العالم.

