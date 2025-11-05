تشكيل برشلونة المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

يحل برشلونة ضيفًا أمام كلوب بروج، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة كلوب بروج حارس المرمى خوان جارسيا للإصابة بالاضافة إلى كلا من بيدري، جافي، مارك تير شتيجن للإصابة، وأندرياس كريستنسن للراحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام كلوب بروج



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج



تنطلق مباراة برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وخاض برشلونة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، ويملك ست نقاط.

كما خاض كلوب بروج ثلاث مباريات بالبطولة الأوروبية، وحقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مواجهتين، ويملك ثلاث نقاط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ويدخل لقاء اليوم بعد فوزه أمام إلتشي بثلاثية لهدف في الجولة الحادية عشر لليجا.

