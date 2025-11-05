الأربعاء 05 نوفمبر 2025
شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وشددت محافظة الإسكندرية في بيان لها، على قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظا على سلامتهم.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبدأت في الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت أن يسود طقس حار  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

