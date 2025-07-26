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خارج الحدود

ترامب عايز كده، وكالة "ناسا" للفضاء تطيح بـ 20% من موظفيها

وكالة ناسا، فيتو
وكالة ناسا، فيتو

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت، أن نحو 20% من موظفيها سيغادرون مناصبهم، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وقال متحدث باسم وكالة "ناسا" إن من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيغادرون الإدارة إلى نحو 3870 موظفًا، وفق "رويترز".

وأشار المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للفضاء إلى أن هذا الرقم قد يتغير خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن عدد الموظفين المتبقين في الإدارة سيكون نحو 14 ألف موظف.

ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقليل عدد الموظفين بالإدارات والهيئات الأمريكية.

وكانت عمليات تسريح آلاف الموظفين الحكوميين هي محور عمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال الأسابيع السبعة الأولى من إدارة ترامب الثانية، مما أسفر عن رفع دعاوى قضائية ومعارضة من القضاة.

ووصف ماسك وقتها الموظفين الفيدراليين عموما بأنهم "محتالون" لا يمكن الوثوق بهم للقيام بعملهم.

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إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا خطة لإعادة هيكلة الإدارة

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