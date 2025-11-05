إسرائيل تعلن التعرف على هوية جثة رهينة أعادتها حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء والأربعاء، الجثة التي سلمتها حركة حماس الليلة الماضية تعود إلى الجندي الرقيب أول إيتاي تشين.

وكان مكتب نتنياهو قد أفاد، مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، جثة رهينة، عن طريق الجيش وقوات الشاباك داخل قطاع غزة.

وأوضح أن الجثة ستنقل إلى إسرائيل، حيث ستُسلَّم بمراسم عسكرية برفقة حاخام عسكري. ثم يتم نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد عملية التعرف على الجثمان، ستُبلَّغ عائلة صاحب الجثة رسميًّا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلّم جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في مدينة غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الساعة 18 بتوقيت جرينتش.

