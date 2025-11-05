الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تعلن التعرف على هوية جثة رهينة أعادتها حماس

عناصر من حركة حماس
عناصر من حركة حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء والأربعاء، الجثة التي سلمتها حركة  حماس الليلة الماضية تعود إلى الجندي الرقيب أول إيتاي تشين.

وكان مكتب نتنياهو قد أفاد، مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، جثة رهينة، عن طريق الجيش وقوات الشاباك داخل قطاع غزة.

وأوضح أن الجثة ستنقل إلى إسرائيل، حيث ستُسلَّم بمراسم عسكرية برفقة حاخام عسكري. ثم يتم نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد عملية التعرف على الجثمان، ستُبلَّغ عائلة صاحب الجثة رسميًّا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلّم جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في مدينة غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الساعة 18 بتوقيت جرينتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس الجندي الرقيب أول إيتاي تشين الصليب الأحمر جثة رهينة قوات الشاباك قطاع غزة جثة رهينة إسرائيلي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads