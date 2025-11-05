الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل بالعمرانية

محاكمة المتهم، فيتو
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية، ثأرًا لوالدهما الذي قُتل في معركة عائلية نشبت قبل سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة في رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين “ر. ن” وشقيقه “م. ت” عقدا العزم على الانتقام من المجني عليه “م. ش”، معتقدين أنه السبب وراء مقتل والدهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على القتل، فجهزا سلاحا ناريا وراقبا تحركات المجني عليه في منطقة العمرانية، حتى تمكن أحدهما من استهدافه.

 

وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول “ر. ت” اطلق 3 رصاصات أصابت رأس المجني عليه وظهره وفخذه، مستخدما سلاحا ناريا أعده مسبقا، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول كان بحوزته سلاح ناري مششخن “مسدس”، و29 طلقة من ذات العيار دون ترخيص، واستخدمه في تنفيذ الجريمة التي هزت أرجاء العمرانية. 

وتمكن المتهم الثاني من تسهيل ارتكاب الجريمة، حيث قام بمراقبة تحركات المجني عليه ومساعدة شقيقه على تنفيذ خطته للثأر.

 

تقرير الطب الشرعي في الجريمة

أكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة الأولى أصابت رأس المجني عليه مباشرة، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة أصابت فخذه، ما تسبب في وفاته في الحال.

محكمة جنايات الجيزة الجيزة العمرانية جنايات العمرانية الطب الشرعي

