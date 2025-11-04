الجمارك المصرية تفتتح أول مركز لتوزيع البضائع (HUB) بميناء الأدبية

افتتحت مصلحة الجمارك المصرية أول مركز لتداول وتوزيع البضائع (HUB) داخل الموانئ البحرية، وذلك بميناء الأدبية بمحافظة السويس، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة لوجستية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتُسهم في زيادة الصادرات المصرية وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

بناء منظومة لوجستية متكاملة

وجاء الافتتاح تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، وتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وبحضور وفد من المصلحة برئاسة الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة.

ضم كلًا من حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة.

هاني رأفت مدير عام الحركة بجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة،

حمادة فرج رئيس قسم بمكتب رئيس المصلحة، محمود نور مدير وحدة متابعة المراكز اللوجستية بمكتب رئيس المصلحة،أحمد توفيق باحث بمكتب رئيس المصلحة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤولي شركة ترانسكارجو إنترناشيونال – المالكة للمركز – وممثلي جمارك السويس، حيث جرى استعراض آليات التشغيل الجمركي لمراكز التوزيع (HUB) التي أعدتها مسبقًا وحدة متابعة إنشاء المراكز اللوجستية بمكتب رئيس المصلحة.

ومن المنتظر أن تصل أول شحنة تجريبية إلى مركز التوزيع خلال يومي ٦ و٧ نوفمبر الجاري، إيذانًا ببدء التشغيل الفعلي للنظام الجديد، الذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتيسير حركة التجارة الدولية.

وعقب الافتتاح، عقد الوفد اجتماعًا مع اللواء مدير عام ميناء الأدبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ثم قام بجولة تفقدية بالمركز اللوجيستي في العين السخنة لمتابعة سير العمل والاطلاع على التحديات التي تواجه التنفيذ.

ويأتي هذا الافتتاح تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إنشاء وحدة متابعة مراكز الخدمات اللوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل وخارج الموانئ، والتي تختص بدراسة المشروعات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جمركي متكامل يضمن إحكام الرقابة وتيسير الإجراءات.

وأكد الدكتور سامي رمضان أن افتتاح مركز توزيع البضائع (HUB) بميناء الأدبية يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات وزير المالية بتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو تحويل مصر إلى محور لوجيستي إقليمي وعالمي يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الصادرات.

