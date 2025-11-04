جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان ويطالب بفتح ممرات إنسانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري وشامل للحرب في السودان، مؤكدًا أن استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يُعمّق الكارثة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال جوتيريش في تصريحات مساء اليوم، إن الأوضاع الميدانية في السودان بلغت مرحلة مأساوية، مشددًا على أن الأولوية الآن هي حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

ضرورة إيصال المساعدات دون عوائق

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في السودان دون أي عوائق أو شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن ملايين السودانيين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.

وشدد جوتيريش على أن عرقلة قوافل الإغاثة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان مرور آمن للمساعدات عبر الممرات الإنسانية.

وقف تدفق الأسلحة للسودان والمقاتلين

وأكد جوتيريش أن استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمد الصراع، مطالبًا المجتمع الدولي بـ العمل على فرض رقابة صارمة ومنع أي إمدادات عسكرية تصل إلى أطراف النزاع.

دعوة للحوار وإنهاء الحرب

واختتم الأمين العام تصريحاته بدعوة كلٍّ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والبحث عن حل سياسي دائم ينهي الحرب ويعيد البلاد إلى مسارها الطبيعي، مؤكدًا أن “الحوار هو الطريق الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار الكامل”.

