بعد طرح عبوات جديدة، تعرف على أسعار الزيت ببطاقات التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة للمرة الثانية خلال شهرين متتاليين، بعدما تم خلال الشهر الماضي طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بجانب عبوة زيت سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، في إطار خطة الوزارة لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن طرح العبوة الجديدة يأتي استكمالًا لسياسة الوزارة في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، مشيرًة إلى أن عملية الطرح ستتم تدريجيًا في جميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وتحسين كفاءتها بما يضمن انتظام صرف السلع وتوافرها طوال الشهر، مضيفة أن التخفيضات على الزيوت الحرة بجميع أنواعها — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — مستمرة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشارت إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، دعمًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تنويع العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في تلبية احتياجات المستهلكين، وتوفير خيارات متنوعة بأسعار مناسبة تتماشى مع قدراتهم الشرائية، مع ضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات.

