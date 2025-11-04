الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غدا، انطلاق المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض بجامعة القاهرة

المؤتمر الدولي السنوي
المؤتمر الدولي السنوي لكلية التمريض جامعة القاهرة

تستعد كلية التمريض بـ جامعة القاهرة غدًا، الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، لإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي للتمريض تحت عنوان "تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الاتجاهات العلمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، واستعراض الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الخدمات التمريضية وتحقيق التميز المهني.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الصحية والبحثية.

وأكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة أن المؤتمر يأتي في إطار التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الجلسات العلمية ستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية التمريضية.

وتُعقد فعاليات المؤتمر على مدار يومي 5 و6 نوفمبر 2025، وتشمل مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة كلية التمريض بجامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تنتصر لطلابها.. قرار بإعادة امتحانات الميدتيرم لطلاب كلية التجارة

مصر للمعلوماتية تطلق برنامج التصميم الداخلي الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لخدمة رؤساء اللجان ومواكبة التحول الرقمي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للزمالك

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

المزيد
الجريدة الرسمية