الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لخدمة رؤساء اللجان ومواكبة التحول الرقمي

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق إلكتروني جديد مخصص لخدمة رؤساء اللجان المشرفين على العملية الانتخابية، بهدف تسهيل أداء المهام الانتخابية وتوفير الوقت والجهد وضمان سرعة التواصل مع الهيئة أثناء سير العملية الانتخابية.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار توجه الهيئة نحو تحديث أدواتها التقنية وتيسير مهام القضاة ورؤساء اللجان بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق الإلكتروني يتيح لرؤساء اللجان العديد من الخدمات الأساسية التي تدعم حسن إدارة يوم الاقتراع، حيث يمكن تحميله واستخدامه على أجهزة الأندرويد والآيفون، ويتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل في قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأشار البيان إلى أن التسجيل في التطبيق يتم بخطوات بسيطة تعتمد على إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بنفس بيانات الرقم القومي، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إلى الخدمات.

ويتيح التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تدعم سير العملية الانتخابية، وتشمل ما يلي:

معرفة مقر اللجنة التي سيكلف رئيس اللجنة بإدارتها.

تحديد موقع اللجنة عبر خرائط جوجل لتسهيل الوصول إليها.

تسجيل بدء وختام عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية إلكترونيًا.

معرفة أمناء لجان الانتخابات وإثبات حضورهم إلكترونيًا.

إتاحة كشوف من أدلوا بأصواتهم بالخارج (الكشف الوردي).

تسجيل حضور الناخبين (اختياري).

تسجيل حضور المتابعين ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والتوثيق.

إتاحة الدليل الإرشادي للعملية الانتخابية لسهولة الرجوع إليه أثناء العمل.

تمكين التواصل المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالصوت أو الصورة أو عبر الرسائل النصية، بما يسهل سرعة الاستجابة والاستفسار أثناء العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن هذا التطبيق يمثل خطوة مهمة في رقمنة إجراءات الإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنه صُمم خصيصًا لضمان دقة وسرعة تبادل المعلومات بين رؤساء اللجان والهيئة، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية بشكل فوري وآمن.

ويُعد إطلاق هذا التطبيق إضافة جديدة إلى منظومة العمل الانتخابي، تعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التطوير المستمر وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

