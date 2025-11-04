الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
تركيا ترفض تقرير المفوضية الأوروبية بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها الكامل لتقرير المفوضية الأوروبية بشأن مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن ما ورد فيه من تقييمات ينطوي على ادعاءات متحيزة ومتحاملة لا تعكس الواقع في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن التقرير الأخير الصادر عن المفوضية الأوروبية “بعيد كل البعد عن النهج الموضوعي والمتوازن” الذي يجب أن يسود العلاقات بين أنقرة وبروكسل.

الخارجية التركية: نرفض الوصاية السياسية

وأضاف البيان أن تركيا ترفض أي لغة وصاية أو أحكام سياسية مسبقة تحاول المفوضية الأوروبية فرضها، مشيرة إلى أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون أداة ضغط سياسي، بل يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

وأكدت الخارجية أن تركيا مستمرة في إصلاحاتها الداخلية، وأنها تنتظر من الاتحاد الأوروبي تقييم هذه الجهود بشكل منصف وبعيد عن الحسابات الضيقة.

دعوة إلى موقف أوروبي أكثر توازنًا

وختم البيان بالتأكيد على أن أنقرة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي موقف أكثر توازنًا يعزز التعاون بين الجانبين في قضايا الأمن والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، بدلًا من الاستناد إلى تقارير تفتقر إلى المصداقية السياسية.

