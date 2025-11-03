رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا جاهزة للمضي في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء اليوم الإثنين، أن المفوضية ستعتمد غدًا حزمة توسيع الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي ستتضمن إشادة خاصة بالتزام أوكرانيا اللافت بمسارها الأوروبي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت فون دير لاين في تصريحاتها إن أوكرانيا أثبتت قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومواصلة السير بثبات نحو تحقيق المعايير الأوروبية، مشيرة إلى أن التقرير المرتقب سيؤكد جاهزية كييف للمضي في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

إشادة بالتقدم الأوكراني رغم الحرب

وأضافت رئيسة المفوضية أن الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في أوكرانيا تمثل خطوات جوهرية على طريق الاندماج الأوروبي، مؤكدة أن التزام القيادة الأوكرانية بهذه الإصلاحات يبعث برسالة قوية عن مستقبل البلاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مشددة على أن مسار الانضمام يمثل عملية قائمة على الجدارة والإنجازات وليس على المواعيد السياسية فقط.

دعم أوروبي متواصل لكييف

يأتي هذا الإعلان قبل تقرير التوسيع السنوي للاتحاد الأوروبي، الذي سيقيّم وضع الدول المرشحة، وعلى رأسها أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، في وقت يواصل فيه الاتحاد تأكيد التزامه الثابت بدعم كييف في مواجهة الحرب الروسية وتحديات إعادة الإعمار.

