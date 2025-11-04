الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء،  أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية.

 

وأوضحت إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان، أن "هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وقعت عصر اليوم بالقرب من جزيرة طنب الكبرى".


ولم يصدر أي تقرير رسمي عن أضرار أو إصابات محتملة جراء الزلزال حتى الآن، ولا يزال الخبراء يحققون في ملابسات الزلزال وعواقبه لتوفير معلومات أكثر دقة.

وشهدت محافظة هرمزكان خلال الأيام الماضية زلزالين متتاليين، بقوة 3.3 و3.5 درجة، بفارق أقل من 25 دقيقة، قرب مدينة بارسيان في جنوب إيران.

