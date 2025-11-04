في الذكرى الـ13.. رحلة البابا تواضروس من الترشح للقرعة الهيكلية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بالذكرى الـ13 لظهور القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر من عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري في الأنبا رويس بالعباسية، وعلى أساسها تم اختيار قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012.

وأقيمت القرعة الهيكلية التي على أساسها يتم اختيار الأب البطريرك بين 3 من أصحاب أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت بين 5 من المرشحين، فحصل كل من "الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل أفا مينا، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة" على أعلى الأصوات؛ لتقام بينهم قرعة هيكلية أشرف عليها وأدارها نيافة الراحل الأنبا باخوميوس، وقائم مقام البابا؛ عقب نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكرسي المرقسي.

وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علني أمام جموع الحاضرين وبعدها قام بإغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنوده الثالث للتبرك به.

طفل القرعة الهيكلية

وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عينه قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البابا" عقب القداس، بفك الأختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده؛ ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الكرسي السكندري.

ولد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان في 4 نوفمبر 1952 بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور، والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها بعد حصوله على الكلية الإكليريكية عام 1983.

وذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م وكان مسئولا عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوي وخدم بها خمسة عشر عامًا إلى أن تم تجليسه على كرسي مارمرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

وتم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السريانى، القمص سارافيم السرياني، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا تواضروس الثانى البابا الـ 118 في يوم الأحد 4 نوفمبر 2012، وتتم صلاة تجليسه في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.