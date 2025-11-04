أمين الأمم المتحدة: يجب منع استخدام الفيتو بمجلس الأمن في القضايا الإنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة منع استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن في حالات معينة، خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا الإنسانية الخطيرة وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح جوتيريش خلال تصريحات تليفزيونية، أن تعطيل قرارات المجلس عبر الفيتو في لحظات الأزمات الكبرى يؤدي إلى مزيد من المعاناة ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة أمام الشعوب التي تنتظر العدالة والإنصاف.

القوى الكبرى غير مستعدة للتخلي عن امتيازاتها

وأضاف الأمين العام أنه يشك في استعداد القوى الكبرى للتخلي عن حق النقض في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تمثل معضلة حقيقية في النظام الدولي الحالي.

وقال جوتيريش: "بعض القوى الكبرى نفسها ضالعة في النزاعات الدولية، وهذا يجعل الحديث عن إصلاح مجلس الأمن أكثر تعقيدًا".

مقتل مئات من عمال الإغاثة في غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، كشف جوتيريش أن نحو 400 من عمال الإغاثة قُتلوا منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن للعالم السكوت عليه.

ودعا الأمين العام إلى تحقيق دولي شفاف في استهداف العاملين في المجال الإنساني، مشددًا على أن حماية الطواقم الإغاثية والطبية واجب قانوني وأخلاقي على جميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.