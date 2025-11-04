باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات قدم حزما تمويلية لأسيوط بقيمة 4.2 مليار جنيه

في إطار الزيارة التي قام بها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة أسيوط علي رأس وفد من قيادات الجهاز واجتماعه مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف على احتياجات هذه المشروعات ومتطلباتها ومستوى إنتاجها الحالي.

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط أهمية خاصة، إذ يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية والتدريبية والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.

وقال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن أبناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة ونعمل علي تشجيعهم على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والتعرف علي احتياجاتها والعقبات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، مؤكدا أن المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لأصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة لأهالى أسيوط وأبنائها.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ منذ يوليو ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومول ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣ ألف فرصة عمل، واستحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %.

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو ٥ ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣ ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و٨٨٢ ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام أبو النصر وباسل رحمي والوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز والمحافظة عن امتنانهم للمحافظة ولجهاز المشروعات على ما قدم لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

