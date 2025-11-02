الأحد 02 نوفمبر 2025
تأجيل محاكمة 11 متهما بـ داعش حلوان لـ 4 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ خلية حلوان، لجلسة 4 يناير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم. 

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022،  أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد
 

ووجه للمتهمين من الأول و حتى الخامس أنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لعمل إرهابي. 

الجريدة الرسمية