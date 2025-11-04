الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
العثور على جثة مجهولة داخل عشة بأرض زراعية في ميت غمر

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة مجهولة الهوية في عشة داخل أرض زراعية بطريق بشلا ميت محسن بمركز ميت غمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص في منتصف العقد الخامس من عمره داخل عشة في أرض زراعية علي  طريق بشلا ميت محسن.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور، وتبين أن البلاغ جثة شبهة جنائية في عشة داخل أرض زراعية، ميت غمر طريق بشلا ميت محسن.

جرى نقل الجثمان لمستشفى ميت غمر المركزي بعد معاينة الشرطة، وتبين أنها لشخص مجهول الاسم والعنوان ذكر حوالى 45 سنة، جثة هامدة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ميت غمر جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

