شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية والتخصصات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية لتعيين ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، وعدد ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و(500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية

١. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

٢. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥. ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

٦. بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.

٧. بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

٨. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٩. اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

١٠. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

١١. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

١٢. سداد مبلغ مقداره (28) جنيهًا (ثمانية وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

