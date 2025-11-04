الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية والتخصصات المطلوبة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية  لتعيين ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، وعدد ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و(500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية 

١. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
٢. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٣. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
٤. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
٥. ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
٦. بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة:  يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.
٧. بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
٨. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٩. اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
١٠. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.
١١. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
١٢. سداد مبلغ مقداره (28) جنيهًا (ثمانية وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية هيئة الإسعاف المصرية الأسعاف المصرية

مواد متعلقة

تفاصيل الإعلان عن 4000 وظيفة في هيئة الإسعاف.. الرابط والشروط والأوراق المطلوبة.. ونصائح الجهاز لراغبي التقديم.. وهذه أبرز أسباب رفض مستندات المتقدمين

رئيسا التنظيم والإدارة وحماية المستهلك يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، تشكيل وادي دجلة لمواجهة حرس الحدود

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية