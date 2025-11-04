تفاصيل الإعلان عن 4000 وظيفة في هيئة الإسعاف.. الرابط والشروط والأوراق المطلوبة.. ونصائح الجهاز لراغبي التقديم.. وهذه أبرز أسباب رفض مستندات المتقدمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية لتعيين ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، وعدد ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و(500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد ورابط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية

وحدد الإعلان شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية وتشمل ما يلي:

١. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

٢. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥. ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

٦. بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.

٧. بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

٨. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٩. اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

١٠. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

١١. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

١٢. سداد مبلغ مقداره (28) جنيهًا (ثمانية وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية

١. صورة شخصية للمتقدم.

٢. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

٣. المؤهل الدراسي، وفى حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقدير العام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير(جيد)، وذلك بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٤. المؤهل الأعلى (إن وجد) بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٥. إيصال الإيداع البنكي.

٦. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أوالخدمة العامة للإناث.

٧. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨. رخصة قيادة مهنية سارية درجة ثانية أو ما يعلوها (بالنسبة لوظيفتى أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة وفني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة).

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

نصائح التنظيم والإدارة للتقديم وظائف هيئة الاسعاف المصرية

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

