انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق في الخليفة

شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات.

انهيار جزئي لعقار الخليفة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق بدائرة قسم الخليفة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئى لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة دون وقوع إصابات، وتم إخلاء السكان.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.