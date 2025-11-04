جماهير ليفربول تبدأ هجوما مبكرا ضد أرنولد

بدأت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي الهجوم مبكرا على لاعب فريقها السابق ولاعب ريال مدريد الحالي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يستعد للعودة إلى أنفيلد معقل فريقه السابق، للمشاركة في قمة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جماهير ليفربول تشبه أرنولد بالفأر

ورغم صافرات الاستهجان والاستقبال السيء المتوقع من جماهير ليفربول لأرنولد، إلا أن الهجوم بدأ مبكرا من خلال تشويه جدارية له بالقرب من ملعب أنفيلد من قبل بعض المشجعين، وكتب بجانبها “فأر”.

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن تخرج قمة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بفوز الريال بنتيجة 2-1 مساء اليوم في قمة الجولة بدوري أبطال أوروبا.

التوقع جاء بفوز ريال مدريد 2-1، مستندا في ذلك إلى تفوقه في الخبرة والاستمرارية، مقابل محاولات ليفربول لإثبات ذاته أمام أحد كبار القارة، وهو ما قد ينتج عنه مباراة قوية ومفتوحة من الطرفين، لكنها تميل في النهاية لصالح النادي الملكي.

