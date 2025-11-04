السيرة الذاتية لنائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن السير الذاتية لنواب رئيس الجهاز، الذين يمثلون إضافة نوعية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير بيئة التجارة الداخلية في مصر.

كريم الشافعي مكي – نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

يُعد كريم الشافعي مكي أحد الكفاءات البارزة في مجالات الإدارة والتمويل، حيث تخرج في كلية التجارة – شعبة المحاسبة (قسم اللغة الفرنسية) بجامعة عين شمس عام 1996، وحصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعتي السوربون ودوفين بفرنسا عام 2002.

بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، قبل أن ينتقل إلى القطاع المالي غير المصرفي من خلال التحاقه بالبورصة المصرية عام 1998، وتدرج في عدد من المناصب القيادية، من بينها:

نائب رئيس قطاع العمليات



نائب رئيس قطاع البحوث وتطوير الأعمال





أول عضو منتدب ورئيس تنفيذي للبورصة المصرية للسلع





نائب رئيس قطاع البحوث والمعلومات حتى عام 2025





كما شارك في مجالات التدريب الأكاديمي بالقطاع المالي غير المصرفي، ما أكسبه خبرة واسعة في تطوير الأسواق المالية والتجارية.



ويمتلك رؤية استراتيجية متكاملة تدعم توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية المؤسسية للسوق المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أحمد محمد فتحي أحمد – نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

تخرج أحمد محمد فتحي أحمد في الكلية الحربية عام 1991، وتدرج خلال مسيرته المهنية في عدد من المواقع القيادية المهمة، من أبرزها:

نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجنة العامة للمساعدات الأجنبية خلال الفترة من 2019 إلى 2022





رئيس الجهاز التنفيذي للجنة العامة للمساعدات الأجنبية





نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية





يمتلك أحمد فتحي خبرة واسعة في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الأمني والأمن القومي، إلى جانب حصوله على العديد من الدورات المتقدمة في الدراسات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات، والتفاوض، إضافة إلى برامج متخصصة في التفكير المستقبلي وصناعة القرار من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

شارك كذلك في الإشراف على برامج المساعدات التنموية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، ما عزز من قدرته على تطوير السياسات التجارية وتعظيم الاستفادة من الموارد والمساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.



ويُعد أحمد فتحي نموذجًا للقيادة التنفيذية ذات الخبرة المتكاملة بين العمل الإداري والاستراتيجي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق التنمية الشاملة.

استكمال الهيكل القيادي... خطوة نحو تعزيز الأداء المؤسسي

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استكمال هيكله القيادي يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الكوادر المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

