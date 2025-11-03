"مخابز القاهرة" تبحث مع "التموين" مشاكل المخالفات والتظلمات ومقترحات الحلول

عقدت شُعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهُم هذا القطاع.

وجاء الاجتماع برئاسة خالد فكري رئيس الشُعبة الجديد، وشارك فيه عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة وعطية حماد الرئيس السابق للشُعبة.

مناقشة كيفية التعامل مع المخالفات والغرامات والتصالح مع أصحاب المخابز

ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس إدارة الشُعبة: كيفية التعامل مع المخالفات والغرامات والتصالح مع أصحاب المخابز، وأيضًا أهمية التعامل مع التظلمات التي يتقدم بها أصحاب المخابز والفحص الدقيق لها في ظل أهمية قطاع المخابز مجتمعيًا.

وأكّد مجلس إدارة الشُعبة على أهمية الدور الرقابي، وأن هناك تقديرًا كاملًا له، ولذلك هناك أهمية لزيادة التعاون بين الشُعبة والجهات الرقابية خلال المرحلة القادمة في ظل أن المصلحة واحدة لكافة الأطراف.



من جانبه، أكّد عبد الباسط عبد النعيم على أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لتحقيق الصالح العام والحفاظ على معايير إنتاج الخبز، وأن مديرية التموين تعي تمامًا أهمية المخابز وحقوق أصحابها، وأن فحص التظلمات يتم بدقة كبيرة وأن باب مكتبه مفتوح لأي تظلم بحيث يحصل أصحاب المخابز على كامل حقوقهم في ظل أنهم يمثلون قطاعًا مجتمعيًا هامًا، قائلًا: "ويفتحون أبواب رزق لكثير من الأسر"، ونحن نعي هذا تمامًا، وفي النهاية لابد أن نعمل سويًا من أجل الوصول للهدف الأسمى وهو "المصلحة العامة"، وأن هناك مرونة كبيرة في التعامل بما يُحافظ على اللوائح والقوانين ومعايير إنتاج الخبز.

وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بأهمية زيادة التعاون الذي أكّد عليه عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة مع الشُعبة لحل المشاكل التي تواجه هذا القطاع وحرصه على المشاركة في الاجتماع ومناقشة الموضوعات المشتركة والسعي إلى تبسيط الإجراءات.

ومن جانب آخر، كرّمت الشُعبة خلال الاجتماع عطية حماد على جهوده خلال السنوات السابقة في خدمة هذا القطاع، وقد تم اختياره رئيسًا شرفيًا للشُعبة خلال الفترة القادمة.

