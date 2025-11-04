بعد رئاسة مصر الإنتوساي، رئيس المركزي للمحاسبات يبحث تفعيل شركات رقابية عالمية

عقد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات إقليمية ودولية، تناولت سبل تعزيز التعاون، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتفعيل الشراكات الداعمة لتطوير العمل الرقابي عالميًا.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25)، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وعقب توليها رسميا رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

التقى تساكاني مالوليكي، المراجع العام لجنوب أفريقيا ورئيس لجنة بناء القدرات بالإنتوساي (CBC)، حيث أكد الطرفان أهمية بناء القدرات المهنية للمراجعين، وجرى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين الجهازين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

كما التقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب والأمين العام لمنظمة الأفروساي، التي هنأت مصر بتولي رئاسة الإنتوساي، مؤكدة أن القيادة المصرية ستسهم في تعزيز التعاون بين المنظمتين الأفريقية والدولية.

وفي لقائه مع مامادو فاي، رئيس محكمة المراجعين بالسنغال، ثمن الجانبان التعاون الوثيق بين الجهازين، وأشاد الوفد السنغالي بنجاح المؤتمر وحسن التنظيم، وتم الاتفاق على البدء في إعداد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات.

توقيع مذكرة تفاهم بين المركزي للمحاسبات وديوان المراقبة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية

كما شهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المراقبة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية، لتبادل المعارف وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة.

عقد كذلك المستشار محمد الفيصل، لقاءات مع عدد من رؤساء الأجهزة العربية، شملت المملكة العربية السعودية، حيث هنأ الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المحاسبة السعودي، الجهاز المصري على رئاسته للإنتوساي، مؤكدًا عمق التعاون والتنسيق المستقبلي بين البلدين.

كما التقى حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، الذي أعرب عن تقديره لجهود مصر التنظيمية ومساهماتها في تعزيز مجتمع الإنتوساي.

وفي اجتماعه مع غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان، بحث الجانبان تبادل الخبرات وإطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة ورقابة الأداء.

كما ناقش رئيس الإنتوساي مع عبد العزيز العمادي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر، والدكتور عمار صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعراق، فرص تطوير التعاون الفني.

وفي لقاءاته مع أمل فرج، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بفلسطين، وخالد أحمد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والالتزام بتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التنسيق العربي في المحافل الدولية.

على الصعيد الأوروبي، التقى المستشار محمد الفيصل بـ فيليبا أوربانو كالفاو، رئيس محكمة المراجعة البرتغالية، التي أشادت بمبادرة مصر لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين الإنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأبدت استعداد بلادها لدعم الجهود المشتركة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.

التنسيق المؤسسي بين الإنتوساي واليوروساي

كما اجتمع مع دولوريس خينارو مويا من محكمة المراجعة الإسبانية، حيث ناقشا التنسيق المؤسسي بين الإنتوساي واليوروساي، خاصة مع تولي إسبانيا الأمانة العامة للمنظمة الأوروبية، كما اتفقا على التحرك السريع لتوحيد الجهود بين الخطط الاستراتيجية للمنظمتين.

وفي لقائه مع غويدو كارلينو، رئيس محكمة المراجعين الإيطالية (كورت دي كونتي)، تمت الإشادة بانضمام المحكمة الإيطالية إلى مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال التي يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعزيز التعاون داخل فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة.

كما التقى المستشار محمد الفيصل بفيرونيك هامايو، المدعي العام بمحكمة الحسابات الفرنسية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في إطار الفرنكفونية ومشاركة فرنسا النشطة ضمن مجموعة مكافحة الفساد وغسل الأموال تحت قيادة الجهاز المصري.

فيما عبر الوفد الروسي برئاسة ديميتري زيتسيف،عضو مجلس غرفة الحسابات بروسيا الاتحادية، عن دعم روسيا للمبادرة المصرية “ماعت”، مؤكدًا التوأمة المهنية المتنامية بين الجهازين.

بحث المستشار محمد الفيصل مع رئيس جهاز أذربيجان التعاون في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، ودعا الجهاز للانضمام إلى مجموعتي العمل المعنيتين بتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المصري ونظيره الكازاخستاني

كما شهدت شرم الشيخ توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المصري ونظيره الكازاخستاني لتعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي، مع الاتفاق على الإسراع في تفعيلها.

أما اللقاء مع وفد الجهاز الأعلى للرقابة في الهند فتركز على تطوير التعاون في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في المراجعة وتبادل الخبرات التقنية.

وفي ختام اللقاءات، اجتمع المستشار محمد الفيصل مع بيورج ساندشير، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، حيث أكد أن التعاون مع الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون من أولويات رئاسة الإنتوساي.

وأشاد بالحدث الجانبي الذي نظمته UNDESA ومبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) حول “إثبات القيمة من خلال مراجعة أهداف التنمية المستدامة”، والذي أطلق تقرير القطاع العام العالمي 2025 متضمنًا فصلًا عن المناخ والماسح المناخي، وكذا عن إدارة المالية العامة والذي قامت فيه مصر بجهد كبير.

كما دعا إلى توسيع التعاون الفني مع الأمم المتحدة لدعم أنشطة مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، بالتنسيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في قطر.

عكست اللقاءات الثنائية المكثفة خلال “الإنكوساي 25” حضورًا مصريًا فاعلًا يقود العمل الرقابي العالمي برؤية تقوم على تعزيز الكفاءة والمهنية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي في المراجعة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج ومشروعات نوعية تحت مظلة الإنتوساي، تواكب التحولات العالمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة، لترسيخ مكانة الأجهزة العليا للرقابة كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الدولية.

