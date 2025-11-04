قتلوا 11 شخصا، إعدام المتهمين في واقعة أبو حزام بقنا

أسدلت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، الستار على قضية مذبحة أبو حزام حيث قضت بإعدام المتهمين شنقا.

ترجع أحداث الواقعة إلى 2 يونيو 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بمقتل سامي عبد الشكور، ويوسف مسعود نور الدين، وهدى سعد الدين، وحنان حامد شاكر، ومحمد السيد محمد عابد، وإعدال حسين أحمد، وسعدات عبد الواحد محمود، ونجمية إسماعيل أحمد، وفتحي عمر محمد حسين، ونور الدين عبد الشافي، وعلاء عبد الصبور فكري، وإصابة آخرين، في هجوم مسلح على سيارة ميكروباص بسبب خلاف بين عائلتين بقرية أبو حزام مركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة سيف.ا.ع، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، وإسماعيل.إ.م.إ، ومحمد.س.ع.م، وعاطف.ع.أ.م، وصلاح الدين.أ.م، وتبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه سامى عبد الشكور محمد عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن استدرجه لمسكنه بقصد شراء بندقية آلية، والمتهمين من الثاني حتى الخامس وآخر مجهول قتلوا المجني عليه يوسف مسعود نور الدين أخذا بالثأر لمقتل المجني عليه الأول كما أعدوا كمينا لسيارة يستقلها أفراد من نفس العائلة وتسببوا في مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20366 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 3237 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالإعدام شنقا، وبراءة المتهم الخامس من التهمة المنسوبة إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.