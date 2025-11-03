إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بناء مخالف للقانون بزمام قروى السلامية، وبحضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية، تمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



حملات مستمرة للإزالة في قنا

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ (5) حالات إزالة فورية لأبنية مخالفة على أرض زراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاعات تتراوح بين ( المتر ونصف اغلى الثلاث أمتار تقريبا) وعلى مساحة إجمالية ( 745مترا تقريبا )، بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.



وقد أشار رئيس المركز إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

