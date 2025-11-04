حريق بمصفاة نفط فى إيران

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حريقًا اندلع في مصفاة نفط بمنطقة جنات آباد الصناعية بإقليم سيمنان، مما أودى بحياة شخص واحد على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين.

ضحايا في حريق مصفاة سيمنان بإيران

أشارت التقارير إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة آخرون نتيجة الحريق في مصفاة نفط إيران الواقعة في منطقة جنات آباد الصناعية.

السيطرة على حريق المصفاة في إيران

وأضافت التقارير أن جهود السيطرة على الحريق لا تزال جارية، دون ذكر تفاصيل عن سبب اندلاعه حتى الآن.

