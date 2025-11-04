حريق بمصفاة نفط فى إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حريقًا اندلع في مصفاة نفط بمنطقة جنات آباد الصناعية بإقليم سيمنان، مما أودى بحياة شخص واحد على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين.

ضحايا في حريق مصفاة سيمنان بإيران

أشارت التقارير إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة آخرون نتيجة الحريق في مصفاة نفط إيران الواقعة في منطقة جنات آباد الصناعية.

السيطرة على حريق المصفاة في إيران

وأضافت التقارير أن جهود السيطرة على الحريق لا تزال جارية، دون ذكر تفاصيل عن سبب اندلاعه حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.