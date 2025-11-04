الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح والرد على المواطنين

د. منال عوض وزيرة
د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على 4 مراكز تكنولوجية بأحياء المعصرة وحلوان والمقطم والبساتين بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.

 

منال عوض: تطوير الطرق وشبكة الإنارة بمحيط المتحف الكبير بتكلفة 520 مليون جنيه

منال عوض تبحث مع البنك الدولي نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة، بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدى رضاهم عنها، وكذا سير العمل بمختلف الإدارات بالمراكز ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية للمواطنين.

كما ضم وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة في الأحياء التي تم المرور عليها وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال وتذليل أى عقبات للانتهاء منها.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميدانى علي المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة، وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة قيام مسئولي التصالح ولجان البت بمراجعة كافة الطلبات المتوقفة على استيفاء بعض المستندات وإنهائها واستعجال الاستيفاءات من الجهات الإدارية المعنية والرد على المواطنين والتيسير عليهم بناءً على القرارات الصادرة من الوزارة.

كما شددت د. منال عوض على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية بالأحياء الأربعة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من كافة المعاملات الخاصة بطلبات المواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة بالأحياء والتواصل معهم لاستلام المعاملة الخاصة بتلك الخدمات المطلوبة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي بكل حزم لأى تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أشار التقرير إلى قيام وفد الوزارة بالقيام بجولة ميدانية في بعض المناطق في الأحياء المستهدفة، حيث تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء متغير مكانى غير قانوني بأحد العقارات بحي المعصرة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على أملاك الدولة بمساكن العبد (التعاونيات) بحي المقطم، وكذا تنفيذ إزالة في المهد بالحي الثالث الهضبة الوسطى بالمقطم، وتنفيذ إزالة فورية بحي البساتين لمخالفة بناء.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

كما أوضح التقرير أن وفد الوزارة خلال مروره في حي حلوان تفقد (حديقة الفتح)
التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وحرصًا على تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة واستعادة دور هذه المساحات الخضراء كمتنفس للمواطنين، وجّهت الدكتورة منال عوض بسرعة رفع كفاءة الحديقة وإعادتها إلى حالتها السابقة، مع التأكيد على الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان استدامة أعمال الصيانة والنظافة.

