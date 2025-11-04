الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
وزارة الشئون النيابية تبدأ حملة توعية عن مجلس النواب

أعلنت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقيادة المستشار الوزير محمود فوزى، عن بدء حملة توعية عن مجلس النواب وذلك بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب 2025.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وقالت الوزارة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إنه في إطار الدور التوعوي التي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تبدأ الوزارة تقديم معلومات للتوعية وإجابات على أسئلة المواطنين عن كل ما يخص مجلس النواب قبل بدء الانتخابات.

وأرفقت الوزارة مع منشورها، إنفوجراف يتضمن معلومات عن تشكيل مجلس النواب كالتالي:

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أصدرت القرار رقم 59 لسنة 2025، والذي يقضي بتحديد مقار اللجان العامة ولجان الحفظ وأرقامها الخاصة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

انطلاق العملية الانتخابية

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي شمل تحديد هذه المقار والأرقام في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، في خطوة تنظيمية أساسية تسبق انطلاق العملية الانتخابية.

يعد هذا القرار حجر زاوية في الإعداد اللوجستي لانتخابات مجلس النواب، حيث يضمن جاهزية البنية التحتية اللازمة لاستقبال الناخبين وتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية على مستوى الجمهورية.

الجريدة الرسمية