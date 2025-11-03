قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بقرى الفرافرة بالوادي الجديد

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، القرعة العلنية لـ (633) قطعة سكنية بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان – التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بالمركز، ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوزيع، وذلك وسط حضور واسع من المواطنين المتقدمين ممن استوفوا الشروط وسددوا قيمة المرافق، وبإشراف اللجان القانونية والفنية المختصة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يحقق تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

وأكد "الزملوط" أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في تنفيذ مشروعات أراضي تقسيمات المواطنين بالقرى، مع سرعة تسليم العقود للمتقدمين، تحقيقًا للتنمية وتوفير السكن المناسب لأبناء القرى

هذا فيما تواصل محافظة الوادي الجديد، توسيع جهود المحافظة في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.