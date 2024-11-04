4 كتاب كبار يكتبون عن الحب.. مصطفى أمين: يصنع حلاوة الحياة.. إحسان عبد القدوس: لا يعرف سنًّا.. نجيب محفوظ: يجعل الاثنين واحدًا.. وأنيس منصور يطرح تفسيرات متعددة

الحب هو الحياة، وقد دعت الأديان إلى وجود الحب وسيادة المحبة بين البشر، ففي الحب سعادة القلوب وقد خصص الغرب يومًا للحب هو يوم الفالنتين ولكنه هنا للحب بين العشاق، إلا أننا نحن في مصر خصصنا يومًا للحب بين الأخ وأخيه وبين الأبن ووالديه وبين الآباء والأبناء وبين الجار وجاره، وقد حمل كاتبنا الصحفي الراحل مصطفى أمين راية الدعوة للحب بيننا بتخصيص يوم للاحتفال سمي بـ عيد الحب المصري تذكيرًا للمجتمع بقيمة الحب في حياتنا.





وترجع بداية الفكرة عندما شاهد الكاتب مصطفى أمين جنازة في حي السيدة زينب لا يسير خلفها إلا أربعة أفراد فشعر بالحزن لاختفاء الحب في القلوب وسأل نفسه: أين ذهب الحب وهل ضاع وسط الزحام، فقد سادت روح “وأنا مالي” التي كانت غائبة بيننا من قبل، وفكر مع توأمه علي أمين في تخصيص يوم للحب، وأجرى استفتاء بين قراء الاخبار على تحديد موعد للاحتفال بالحب، وكان هناك إجماع على اختيار اليوم 4 نوفمبر من كل عام عيدًا للحب.

مصطفى أمين يطالب بتخصيص يومًا للحب



وكتب مصطفى أمين في جريدة الأخبار في عمود فكرة عام 1988 يقول: الحب يبدأ بحب الله، ويأتي بعده حب الخير ثم حب الإنسان، والحب في مجتمعنا بين الرجل والمرأة قطرة من نبع والنبع هو حب الله والوطن والإنسان، والذي لم يعرف الحب لم يذق طعم السعادة ولم يتمتع بجمال الدنيا، وحب الوطن يبنى الأمم وحب الوالدين يصنع البيت السعيد وحب العمل يفتح الطريق إلى النجاح، ولا تستطيع أن تنجح في أى عمل إلا إذا أعطيته روحك وعقلك ووقتك ولن يتم ذلك إلا بالحب.

من لايعرف الحب لايعرف كيف ينجح فى الحياة

وأضاف مصطفى أمين: الحب يجعل الحياة حلوة، يجعل الزهور تتفتح، يجعل القلوب تصفو، يجعل الشمس تشرق، والذين لا يعرفون الحب لا يعرفون الهناء، مساكين هم أصحاب القلوب السوداء.. إن حياتهم كئيبة قاتمة، ومن تجاربي أن الذي لا يعرف كيف يحب.. لا يعرف كيف ينجح في الحياة، ولكي تنجح في الحياة يجب أن تفهم الناس، ولكي تفهمهم يجب أن تحبهم، فأنت مثلًا عندما تكره إنسانًا لا تستطيع أن تراه على حقيقته، تراه قصيرًا وهو طويل، تراه ثقيل الدم وهو خفيف الروح، تراه لا يستحق أن تطمئن له بينما هو رجل أمين يستحق الثقة.

يجب أن نعيد الحب لبلادنا



لقد تعلمنا كيف نكره سنوات طويلة ونريد اليوم أن نتعلم كيف نحب ونعفو ونتسامح لكل ذلك نريد ان نعيد الحب الذى ضاع بيننا وسط زحمة الحياة الى قيد الحياة فنعيد الأمل إلى نفوسنا، والابتسامة إلى قلوبنا ونعيد للدنيا إشراقها وجمالها، في هذا اليوم سيبعث كل منا تحية لمن يحب، إننا نريد أن نعيد الحب لبلادنا، نحب زوجاتنا، نحب أولادنا وبناتنا نحب أصدقائنا وجيراننا، نحب وطننا، نحب الناس جميعا، الحب الإنساني حب الأخ لأخيه والزوج لزوجته والابن لوالديه والعكس.

احسان عبد القدوس



وكتب الأديب إحسان عبد القدوس صاحب أشهر قصص الحب والرومانسية في مجلة روز اليوسف عام 1959 يقول: يبدأ الحب مع ميلاد الإنسان وينتهي بوفاته، وحتى لو عاش الإنسان مائة عام فإن الذي يتغير في الحب فقط هو طريقة التعبير، والحب في جميع الأعمار لا يعتمد على السن، بل يعتمد على التفاهم العاطفي والعقلي والروحي.

تختلف طريقة التعبير باختلاف المرحلة

وأضاف عبد القدوس: والحب موجود في أي مرحلة لا يتغير لكن طريقة التعبير عنه هي التي تتغير، فمثلًا الرجل في العشرين يعبر عن حبه للمرأة بتقبيلها، وفي الخمسين يكتفي بالجلوس والحوار معها، ويمكن للإنسان أن يحب أكثر من مرة، فالعاطفة مثل الجسم تمامًا، فالجسم عندما يصاب بجرح يلتئم جرحه، وكذلك عندما تحب حبًّا حقيقيًّا وتفشل فيه، بسرعة تسترد عاطفتك عافيته مع مرور الأيام وتقع في حب آخر حقيقي أيضًا، صحيح ربما يتعذب سنة أو اثنين لكن في النهاية سيحب ولو حكمنا على الإنسان بأنه يحب حبًّا حقيقيًّا مرة واحدة طول عمره، معنى ذلك أننا نحكم عليه بالشقاء.

لا يتحول الحب الحقيقي الى كراهية

وتابع عبد القدوس: الجميل أن الحب الحقيقي لا يتحول أبدًا إلى كراهية، فهناك فرق بينه وبين الامتلاك، والامتلاك وحده هو الذي يدفع إلى الجريمة والحب لا يمكن أن يدفع إلى الشر، وأنا أحب كل الناس كما أحب الجمال.. جمال المعاني، والحب يبدأ بحب الله، ويأتي بعده حب الخير ثم حب الإنسان، والحب في مجتمعنا بين الرجل والمرأة قطرة من نبع والنبع هو حب الله والوطن والإنسان، لقد آمنت بالحب خلال معركة طويلة مع الشقاء، وكان علي أن أختار أقوى الأسلحة لأخوض به المعركة.. وكان أقوى سلاح هو الحــــب، لقد انتصرت به على الحقد والكراهية والجشع والأنانية.. في نفسي وفي نفوس الآخرين.

الاديب نجيب محفوظ



عن الحب يقول الأديب نجيب محفوظ: "الحب هو الذي يجعل الاثنين واحدًا، ولا أنكر أن علاقات الحب في حياتي أثرت في رواياتي، فأجمل أحوال الخلق الفني يكون فيها الإنسان في حالة حب أو حتى ذكرى حب حتى لو كان موضوع الرؤية بعيدًا عن الحب، لكن الحب في رواياتي يأتي حسب ظروف الرواية لا أتعمد أن آتي به، فأنا لا أملك جدولًا أعرف به كيف يحب الناس، ومازلنا نذكر أن أجمل قصص الحب التي قرأتها ولازمتني في مطلع الشباب رواية "الحب الأول" لتوجنيف الام فرنر، وقد غلبت هموم البشر الآن على المفكر والفنان فأصبحت العلاقات الإنسانية تشوبها المعاناة والشك والهروب والتعاسة الإنسانية.. والحب الرومانسي يعتمد على الخيال إلى حد كبير، والخيال والرومانسية الآن عرضة للاختفاء لكن الجزء الذي يختفي من الحب لهذه الأسباب من أتفه مافي الحب، وهو بمبالغته غير الطبيعية كان هو المسئول الأول عن فشل الكثير من الزيجات، أما الزمالة والاختلاط في العمل في حدود الأخلاق واحترام النفس كل هذا يهيئ الفرصة للحب الناجح وليس للحب الرومانسي، والذي يقضي على الاثنين هو الابتذال الأخلاقي".



وأضاف محفوظ: إن حب اليوم عرضة للفشل حسب الإحصاءات الحديثة أكثر مما كان بالأمس، ويرجع ذلك إلى التحلل لدرجة كبيرة من القيم والأخلاق.. والحب يجب أن تعرف أنه فضيلة وعمل أخلاقي وديني، وإذا كان بهذه الجدية فإنه لا يفشل أبدًا إلا نادرًا.. ومن الممكن أن نكشف أخلاق الرجل والمرأة من أسلوبهما في الحب، وفي النهاية فالحب عملية معقدة وما يهيئ له الانسجام اتفاق الفكر وهو وحده عنصرًا إذا فقد لا يعني فقد بقية العناصر".

أنيس منصور

إلا أن الكاتب الصحفي أنيس منصور كتب يقول:"حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟" حسب أغنية أم كلثوم من الحان بليغ حمدي وكلمات عبد الوهاب محمد، فعلا حب ايه؟ لم يعد أحد يتكلم عن الحب اللى هو.. وإنما عن اللذة والمصلحة والتكافؤ في الحياة، ولو عدنا إلى الحب القديم كما صورته الحضارة الإغريقية في ملاحم الإلياذة والأوديسة للشاعر هوميروس لوجدنا أن الحب شهامة وبطولة ووطنية، ولو قرأنا حب أفلاطون لوجدناه حب الناس الخيرين والجميلات طريقا إلى حب الخير والجمال، وعند أرسطو أنه حب الله، فكل شيء في الكون بسبب حبه لله ينتظم وينضبط، والشاعر الإيطالي دانتي أحب طفلة في التاسعة وكانت حبه والوحيد، ولما تزوجت غيره لم يتركها بل جعلها بطلة ملحمته الشهيرة "الكوميديا المقدسة، حتى جاء عالم النفس فرويد فاستخدم الطين والزفت تفسيرًا وحيدًا لكل أنواع الحب.. حبك لأمك وابنتك وأختك وبلدك، حب عاطفي حتى أصبحنا نخجل من كلمة حب.

الحب مختلف فى عصور الرومانسية

وأضاف منصور: فى عصور الرومانسية تحول الحب إلى شيء آخر غير الواقع، فالحب والعشق والهيام كلها من صناعة الفنانين والشعراء ولا علاقة لها بالواقع، اقرأ عمر ابن أبي ربيعة ومجنون ليلى، وأخيرًا كامل الشناوى فيلسوف الحب الذي يحطم قلبه، ويقول كامل الشناوى: حطمتني مثلما حطمتها.. فهى مني وأنا منها شظايا..كوني كما تبغين لكن لن تكوني.. فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني وقد برئت من الهوى ومن الجنون.