الملحن مدين يشيد بحفل جرامي هاوس بأهرامات الجيزة

شهدت منطقة سفح الأهرامات بالجيزة، حدثًا فنيًا عالميًا غير مسبوق، تمثل في إطلاق أول تجربة لشركة جرامى هاوس المنظمة للحدث عالميًا خارج الولايات المتحدة، وكان الملحن مدين من بين صناع الموسيقى الذين حضروا الحفل.



وعبر مدين عن فخره وسعادته البالغة بإقامة فعالية بهذا الحجم والمكانة العالمية في مصر، قائلًا: "أنا مبسوط وفخور ببلدي فوق الوصف".

وأكد أن استضافة الأهرامات لـهذه الاحتفالية يعكس مكانة مصر الثقافية وقدرتها على احتضان الفعاليات التي تمزج بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر.

وفي سياق آخر يواصل الملحن مدين نشاطه الفني، حيث يعمل حاليًا على ألحان لعدد من النجوم الكبار والذي سوف يعلن عنهم قريبًا

